Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц

Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц

Государственная налоговая служба в Киеве вернула жителям столицы, которые воспользовались правом на налоговую скидку, почти 32 млн гривен налога на доходы физлиц. Для получения скидки необходимо до 31 декабря подать декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГНС в Киеве.

Отмечается, что жителями столицы для получения налоговой скидки было подано более 8 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах.

“Почти 43 миллиона гривен составляет сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возвращению”, – сказано в сообщении.

По состоянию на 20 ноября обработано 7 тыс. деклараций и возвращено около 32 миллионов гривен налога на доходы физических лиц.

Отмечается, что по итогам прошлого года гражданами было подано 10228 деклараций  и к возвращению было задекларировано более 39 млн  гривен НДФЛ.

Налоговая скидка предоставляется гражданам, которые в течение 2019 понесли расходы на:

 обучение;получения доступного жилья по государственным программам;оплату вспомогательных репродуктивных технологий; проценты по ипотечному кредиту;взносы на благотворительность,страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни;пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;аренду жилья для внутренне перемещенных лиц;переоборудование транспортного средства для работы на сжиженном газе и других видах биотоплива.

Пресс-служба напоминает, что для получения скидки необходимо до 31 декабря включительно заполнить и подать в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Напомним, за год количество налогоплательщиков в Киевской области выросло на 4% или на 6 700 человек. В настоящее время в области насчитывается почти 180 тысяч налогоплательщиков. 

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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