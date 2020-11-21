США решили закрыть программы поддержки бизнеса в период пандемии

США решили закрыть программы поддержки бизнеса в период пандемии

Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу.

Речь, в частности, идет о программах для малого и среднего бизнеса (Main Street Lending Program, MSLP), крупных работодателей (программы для первичного и вторичного рынка корпоративного долга PMCCF и SMCCF) и местных властей (Municipal Liquidity Facility, MLF).

С.Мнучин заявил, что "ликвидность и финансовое положение американских банков позволяют им финансировать нужды клиентов". Федрезерв должен вернуть неиспользованные средства Минфину, что позволит Конгрессу США перераспределить 455 млрд долл.

В то же время С.Мнучин призвал совет управляющих ФРС продлить на 90 дней программу выкупа корпоративных облигаций (CPFF), механизм поддержки инвестиционных фондов денежного рынка (MMLF) и еще две программы, не требующие финансирования Минфина.

В ФРС, в свою очередь, выразили разочарование в связи с решением Минфина.

"Федрезерв предпочел бы, чтобы весь набор чрезвычайных инструментов, созданных в период пандемии коронавируса, продолжил выполнять свою важную роль опоры все еще напряженной и уязвимой экономики", - говорится в сообщении регулятора.

Во вторник глава ФРС заявил, что не считает своевременным сворачивать чрезвычайные программы кредитования.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Украина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из КазахстанаУкраина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из Казахстана
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС выделит Греции 72 миллиарда евро для поддержки экономики и реформЕС выделит Греции 72 миллиарда евро для поддержки экономики и реформ
На фоне пандемии ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти — BloombergНа фоне пандемии ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти — Bloomberg
Спад в мировой экономике из-за пандемии в 2020 году составит 4,3% - прогнозСпад в мировой экономике из-за пандемии в 2020 году составит 4,3% - прогноз
За год пандемии долги «компаний-зомби» выросли на $1 триллионЗа год пандемии долги «компаний-зомби» выросли на $1 триллион
Во Франции разрешили продажу рождественских елок как предметов первой необходимостиВо Франции разрешили продажу рождественских елок как предметов первой необходимости
Финкомитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнесаФинкомитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса
Обороты киевских ТРЦ в период карантина упали на 70%Обороты киевских ТРЦ в период карантина упали на 70%
Суда поддержки Северного потока-2 ищут методы обойти санкции СШАСуда поддержки Северного потока-2 ищут методы обойти санкции США
Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%
На период локдауна Германия выделит в помощь бизнесу 10 млрд евроНа период локдауна Германия выделит в помощь бизнесу 10 млрд евро
Последние новости
Подгружаем последние новости