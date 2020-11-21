ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters

Европейский союз готов заплатить более $10 млрд, чтобы обеспечить своим гражданам сотни миллионов доз вакцин Pfizer-BioNTech и CureVac от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий чиновника ЕС, который участвует в переговорах.

ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Фото: ru.investing.com

О цене вакцины

По словам еврочиновника, блок согласился выплатить €15,50 ($18,34) за дозу вакцины Pfizer и BioNTech.

Таким образом, общая стоимость составит до €3,1 млрд ($3,7 млрд) по 200 млн доз и увеличится до €4,65 млрд, если в рамках соглашения будет закуплено еще 100 млн дополнительных доз.

«Получается, что ЕС платит за дозу меньше, чем США в пределах первых поставок этой вакцины», — пишет агентство.

ЕС также договорился о цене в €10 ($11,84) за дозу в рамках первых поставок 225 млн доз вакцины от CureVac. Это ниже €12, которые компания установила как цену за одну дозу вакцины, сообщил чиновник.

На этой неделе блок заключил соглашение с CureVac о поставках в 405 млн доз, из которых 180 млн являются опциональными. Непонятно, будут ли дополнительные 180 млн доз стоить по €10 или €12. Однако при цене в €10 блок заплатит €40,5 млрд за 405 млн доз.

Напомним

Как писал «Минфин», вакцина, разработанная биотехнологической компанией Moderna, эффективна в 94,5% случаев. Ключевым преимуществом данной вакцины является то, что она не требует хранения при очень низких температурах, в отличие от разработки Pfizer.

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