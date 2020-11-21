Доллару предрекают 20-процентное обесценивание

Доллар США в следующем году может потерять 20% стоимости из-за появления вакцины от коронавируса, считают аналитики Citigroup.



"Распространение вакцины спровоцирует все признаки "медвежьего" рынка, позволив доллару двигаться по той же траектории, что и в начале-середине 2000-х гг., - приводит Financial Times слова стратега Citi Кельвина Тсе. - Может ли доллар снизиться на 20% за один лишь следующий год? Мы думаем, что да".



Подобное падение будет максимальным с момента снижения стоимости американской валюты на 33%, которое началось в 2001 году и продлилось до финансового кризиса 2008 года, отмечает FT.



Аналитики Citi считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США займет осторожную позицию, прежде чем принять решение о повышении ставок, даже несмотря на ускорение восстановления мировой экономики. В результате инвесторы будут искать другие возможности для вложения денег, поскольку рост инфляционных ожиданий в США снижает относительную привлекательность доллара.



Долларовый индекс, отслеживающий стоимость доллара США относительно шести основных валют, с начала 2020 года опустился более чем на 4%. Тем временем евро укрепился примерно на 6% к доллару, австралийский доллар – более чем на 4%.



В то же время падение доллара незначительно по сравнению с ростом в предыдущие годы. В 2014 году он укрепился почти на 13%, в 2015 году – на 9%.



В минувшее десятилетие рост спроса на доллар был "почти неизбежен", учитывая повышение ставок ФРС, в то время как некоторые другие центробанки сохраняли их около нуля, считают аналитики Goldman Sachs. Это привело к укреплению доллара и подготовило почву для грядущего падения, отмечает аналитик банка Зак Пандл. Goldman Sachs прогнозирует снижение доллара на 6% в ближайшие 12 месяцев.



По мнению З.Пандла, валюта будет ослабевать, даже если восстановление экономики США ускорится.



Стратег Morgan Stanley Эндрю Шитс, в свою очередь, ожидает обесценивание доллара на 4%, а также укрепление нацвалют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии, когда вакцина поступит для массового использования. Евро и валюты emerging markets, включая бразильский реал, южноафриканский рэнд и роSSийский рубль, могут также вырасти относительно доллара. По прогнозу Э.Шитса, курс евро до конца следующего года может подняться до 1,25 долл.



Аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос считает, что текущая ситуация благоприятна для "ралли рисковых активов, ослабления доллара и укрепления чувствительных к экономическому росту валют до конца года".



Однако некоторые эксперты сохраняют осторожные прогнозы из-за роста заболеваемости коронавирусом и восстановления карантинных мер. Марк Маккормик из TD Securities, в частности, заявил о "бычьем" прогнозе для доллара в конце текущего года.



"Рынки должны учитывать текущую напряженность, а не просто смотреть в будущее", - сказал он.



Помимо этого, аналитики Barclays считают, что недостаточно масштабный или слишком запоздавший пакет мер поддержки американской экономики может привести к росту спроса на активы "тихой гавани".



