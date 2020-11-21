Минцифры хочет повысить долю IT-сектора в ВВП страны до 10%

Министерство цифровой трансформации намерено повысить долю IT-сектора в ВВП с 5% до 10%. Об этом заявил в фейсбуке вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры хочет повысить долю IT-сектора в ВВП страны до 10%
Фото: lb.ua

Планы Минцифры

«Мы создаем условия для развития креативной экономики страны с проектом Diia City. Цель Минцифры — повысить долю IT в ВВП страны с 5% до 10%», — написал Федоров.

При этом он не уточнил, за какое время Минцифры планирует повысить долю IT-сектора в ВВП.

По словам министра, сейчас разрабатывается и принимается целый пакет решений для развития партнерства государства и IT-сектора, в планах — поддержка IT-образования и привлечение новых кадров.

Как сообщалось, в этом году IТ-отрасль Украины недополучила за 2-й и 3-й кварталы почти $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось

  • По данным Hackerrank, украинские IT-специалисты за год в среднем зарабатывают $43,6 тысячи — на $10,9 тысячи меньше средней мировой зарплату.
  • Средняя годовая зарплата американских IT-специалистов является самой высокой в мире и составляет более $109 тыс. Средняя годовая зарплата IT- специалистов всех стран мира составляет около $ 54,5 тысячи.
  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.

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