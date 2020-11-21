Минцифры хочет повысить долю IT-сектора в ВВП страны до 10%

Министерство цифровой трансформации намерено повысить долю IT-сектора в ВВП с 5% до 10%. Об этом заявил в фейсбуке вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Планы Минцифры

«Мы создаем условия для развития креативной экономики страны с проектом Diia City. Цель Минцифры — повысить долю IT в ВВП страны с 5% до 10%», — написал Федоров.

При этом он не уточнил, за какое время Минцифры планирует повысить долю IT-сектора в ВВП .

По словам министра, сейчас разрабатывается и принимается целый пакет решений для развития партнерства государства и IT-сектора, в планах — поддержка IT-образования и привлечение новых кадров.

Как сообщалось, в этом году IТ-отрасль Украины недополучила за 2-й и 3-й кварталы почти $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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