Минцифры хочет повысить долю IT-сектора в ВВП страны до 10%
Министерство цифровой трансформации намерено повысить долю IT-сектора в ВВП с 5% до 10%. Об этом заявил в фейсбуке вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Планы Минцифры
«Мы создаем условия для развития креативной экономики страны с проектом Diia City. Цель Минцифры — повысить долю IT в ВВП страны с 5% до 10%», — написал Федоров.
При этом он не уточнил, за какое время Минцифры планирует повысить долю IT-сектора в ВВП.
По словам министра, сейчас разрабатывается и принимается целый пакет решений для развития партнерства государства и IT-сектора, в планах — поддержка IT-образования и привлечение новых кадров.
Как сообщалось, в этом году IТ-отрасль Украины недополучила за 2-й и 3-й кварталы почти $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось
- По данным Hackerrank, украинские IT-специалисты за год в среднем зарабатывают $43,6 тысячи — на $10,9 тысячи меньше средней мировой зарплату.
- Средняя годовая зарплата американских IT-специалистов является самой высокой в мире и составляет более $109 тыс. Средняя годовая зарплата IT- специалистов всех стран мира составляет около $ 54,5 тысячи.
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.