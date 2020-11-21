АМКУ заявил о признаках монопольного положения "Нафтогаза" на рынке природного газа

Это может создать условия для возникновения кризисных ситуаций на рынке газа.

Антимонопольный комитет заявил, что НАК "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства.

Об этом говорится в письме главы Комитета Ольги Пищанской к премьер-министру Дениса Шмыгалю от 13 ноября 2020 года, пишет ЭП.

"Субъект хозяйствования в лице "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча" и других субъектов, связанных с НАК отношениями контроля, имеет признаки монопольного (доминирующего) положения на общегосударственном рынке первичной реализации природного газа. При этом Группа Нафтогаз осуществляет деятельность на разных уровнях дистрибуции природного газа, от его добычи до поставки потребителям", - отмечают в АМКУ.

В АМКУ подчеркивают, что наличие у Группы Нафтогаз доступа к ресурсу "Укргаздобычи", который составляет около 70% от общего объема газа отечественной добычи, может оказывать группе "конкурентные преимущества на рынке поставок газа и приводит к искажению конкуренции на рынке".

В АМКУ напомнили, что с 1 августа 2020 года у бытовых потребителей появилась возможность выбирать поставщика, в том числе и по ценовому критерию.

Комитет также сообщает о получении 17 заявлений от поставщиков природного газа о наличии в действиях Группы Нафтогаз признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

С другой стороны, в АМКУ поступают заявления от "газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" о действиях сбытовых компаний, заключающихся в создании препятствий при смене потребителями поставщика природного газа. В комитете добавили, что рассматривают указанные заявления и примут соответствующие меры в случае выявления признаков нарушения законодательства.

"Такие действия участников рынка, при определенных условиях, могут привести не только к негативным последствиям для конкуренции, а создать условия для возникновения кризисных ситуаций на рынке газа", - подчеркнули в АМКУ.

В комитете считают, что устранению проблемных ситуаций должно способствовать, в частности, развитие биржевой торговли природным газом, которое должно обеспечить возможности равного доступа к ресурсу природного газа.

В письме Антимонопольный комитет просит Шмыгаля поручить Минэнерго провести анализ факторов, которые могут сдерживать развитие на рынке природного газа, а также, в случае необходимости, рассмотреть вопрос реализации природного газа на биржах обществами, 100% которых принадлежат государству или единственным акционером которых является государство.

Напомним, "Нафтогаз" в октябре поднял цену на газ для производителей тепла на 24%. У сентябре "Нафтогаз" на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% по годовому. В "Нафтогазе" рост цен объясняют повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

Ранее СМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытков.

По словам бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко, "Нафтогаз" получил 19 млрд гривен убытка за 9 месяцев 2020-го.