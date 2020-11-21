Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что ее вакцина против коронавируса будет готова в 2021 году. Там заявили, что цена препарата составит менее $10. Об этом пишет РБК со ссылкой на EFE.

Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Фото: delo.ua

Когда появится

Заместитель главы исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что вакцина от covid-19 будет доступной в течение следующих шести месяцев.

«Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину», — уточнил он.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний в стране вакцины от коронавируса Johnson & Johnson.

Ожидается, что помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах.

Отмечается, что Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.

Кто еще готовит вакцины

  • Исследование американской компании Moderna Inc, которая работает над созданием вакцины от covid-19, показывает результаты в 94,5% эффективности. Ранее в Pfizer заявляли, что их вакцина эффективна на 90%.

  • Как стало известно на прошлой неделе, первые промежуточные результаты испытаний показали, что вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc совместно с немецкой компанией BioNTech, более чем на 90% эффективна.

  • После этого заявления фондовые рынки по всему миру отреагировали стремительным ростом. Цены на золото и другие драгоценные металлы резко пошли вниз.

  • Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. была основана в 1849 году и с тех пор является одним из мировых лидеров рынка.

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