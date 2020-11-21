Аналитики: Пик роста цен на золото пройден

Цены на золото уже опустились на 10% после поставленного в августе рекорда в $2000 за унцию и, по прогнозам аналитиков, продолжат падение. Об этом пишет Financial Times.

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Интерес к золоту

На интерес к драгметаллу, который часто возрастает в смутные времена, влияют новости об успехе вакцин от коронавируса и постепенное восстановление мировой экономики.

Глава отдела стратегии на сырьевом рынке инвестбанка Macquarie Маркус Гарви в разговоре с изданием отметил, что позитивно оценивает перспективу роста мировой экономики в 2021 году, поэтому считает, что «цена на золото прошла свой пик». Прогноз аналитиков Аналитики банка ожидают, что в следующем году цены упадут до $1550 за тройскую унцию, что примерно на 17% ниже текущего уровня.

Аналитик банка Morgan Stanley Сьюзан Бейтс отмечает, что восстановление мировой экономики, которому будут способствовать распространение вакцин от COVID-19, приведет к дальнейшему снижению интереса к золоту.