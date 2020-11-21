Аналитики: Пик роста цен на золото пройден

Цены на золото уже опустились на 10% после поставленного в августе рекорда в $2000 за унцию и, по прогнозам аналитиков, продолжат падение. Об этом пишет Financial Times.

Аналитики: Пик роста цен на золото пройден
Фото: delo.ua

Интерес к золоту

На интерес к драгметаллу, который часто возрастает в смутные времена, влияют новости об успехе вакцин от коронавируса и постепенное восстановление мировой экономики.

Глава отдела стратегии на сырьевом рынке инвестбанка Macquarie Маркус Гарви в разговоре с изданием отметил, что позитивно оценивает перспективу роста мировой экономики в 2021 году, поэтому считает, что «цена на золото прошла свой пик».

Прогноз аналитиков

Аналитики банка ожидают, что в следующем году цены упадут до $1550 за тройскую унцию, что примерно на 17% ниже текущего уровня.

Аналитик банка Morgan Stanley Сьюзан Бейтс отмечает, что восстановление мировой экономики, которому будут способствовать распространение вакцин от COVID-19, приведет к дальнейшему снижению интереса к золоту.

Падение стоимости драгоценного металла было обусловлено оттоком средств из обеспеченных золотом биржевых фондов, пишет FT.

Интерес к этим фондам был ключевым фактором роста цен на драгметалл в первой половине 2020 года. После пика в середине октября физические запасы фондов упали на 1,9 млн унций, опустившись до 109 млн унций, отмечает газета, ссылаясь на данные Bloomberg. Вложения в крупнейшие фонды ETF и SPDR Gold Shares на этой неделе достигли минимума с июля этого года.

Некоторые инвесторы, как отмечает FT, начинают вкладывать в другие драгоценные металлы, которые используются в промышленном секторе, а потому могут выиграть от восстановления экономики.

Что интересует инвестора

Цена на серебро, которое используется в солнечных батареях, растет второй месяц подряд, а платина, необходимая для производства каталитических нейтрализаторов, на этой неделе достигла максимума с середины сентября, пишет газета.

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