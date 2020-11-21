Госбанки в 2020 году увеличили портфель ОВГЗ до 354 миллиардов

Государственные банки в январе-сентябре 2020 года увеличили портфели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 24,1% - до 354,17 млрд грн.

Госбанки в 2020 году увеличили портфель ОВГЗ до 354 миллиардов
Фото: delo.ua

Государственные банки в январе-сентябре 2020 года увеличили портфели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 24,1% — до 354,17 млрд грн. Об этом сообщили в Минфине.

Основные цифры

  • На 1 января объем ОВГЗ в их собственности составлял 285,4 млрд грн, а на 1 октября — 354,2 млрд грн. За этот период он увеличился на 68,8 млрд грн.

  • В третьем квартале этого года объем ОВГЗ в собственности госбанков вырос на 1,5%, или на 5,3 млрд грн.

Портфель

  • За девять месяцев 2020 года Приватбанк нарастил портфель ОВГЗ на 18,4% (до 165,94 млрд грн).

  • Ощадбанк — на 9,3% (до 90,9 млрд грн).

  • Укргазбанк в январе-сентябре вдвое увеличил портфель ОВГЗ — до 44,83 млрд грн (в том числе за июль-сентябрь — на 4,5%).

  • Укрэксимбанк — на 26,5%, до 52,49 млрд грн (+15,5% cоответственно).

Что было в прошлом году

По итогам 2019 года украинцы нарастили объем вложений в облигации внутреннего государственного займа на 3,7 млрд грн. На 2 января 2020 года объем портфеля ОВГЗ физлиц составлял 9,78 млрд грн.

Еще более впечатляющие результаты показали нерезиденты. За 12 месяцев 2019 года они нарастили объем вложений в украинские долговые бумаги в 18,5 раз — с 6,349 млрд грн до 117,72 млрд грн (на 2 января 2020 года).

Для сравнения: Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривен, или на 21,7%.

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