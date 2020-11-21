ЕС выделит Греции 72 миллиарда евро для поддержки экономики и реформ

Греция получит 72 млрд евро из фондов ЕС на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии, и проведение структурных реформ. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет mind.ua.

ЕС выделит Греции 72 миллиарда евро для поддержки экономики и реформ
Фото: zn.ua

Когда будут деньги

По словам премьер-министра, «в целом 72 млрд евро поступят в страну из европейских фондов в течение следующих семи лет: 32 млрд евро из Фонда восстановления (европейской экономики) и около 40 млрд евро в рамках многолетних финансовых программ, которые будут направляться c помощью структурных фондов (NSRF) и проведение общей сельскохозяйственной политики (CAP) следующие шесть лет».

«Создание Фонда восстановления является очень важным этапом в политике, он знаменует собой исторический момент в истории ЕС», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что Греция входит в число стран, которые в соответствии с данным соглашением будут находиться в наиболее благоприятном положении, поскольку средства, которые она получит, будут одними из самых высоких в еврозоне в процентах к ВВП.

Премьер отметил, что Греция одной из первых в ЕС предоставил в Брюссель детальный проект Национального плана действий в целях реализации ресурсов, которые будут получены.

Он сообщил, что этот проект будет вынесен на общественное обсуждение через правительственную платформу OpenGov.gr в следующем месяце, а затем в окончательном виде его обсудят в ходе дебатов в парламенте страны.

Ранее сообщалось

Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.

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