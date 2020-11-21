Потребительские настроения украинцев вернулся на уровень 2017-2018 годов (исследование)

В октябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре. Снизились все составляющие индикатора. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Фото: ukrinform.ua

Аналитики отмечают, что индекс упал до показателей января 2019 года.

Как изменился индекс

Индекс текущего положения (ИТП) составляет 54,9, что на 9,8 п. ниже показателя прошлого месяца.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в октябре сократился на 8,7 п. и составляет 67,4.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составляет 147, что на 3,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился незначительно – на 0,5 п. – до уровня 187,3.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий стабильный – 160,6.

В октябре 2020 года зафиксировано минимальное значение индекса потребительских настроений за период с января 2019 года. Минимума достигли индексы ожидаемого развития экономики в ближайший год и 5 лет. Эти индексы существенно выросли в апреле 2019 года после президентских выборов, теперь же вернулись на уровень 2017-2018 годов", – сказано в комментарии к исследованию.

Другие составляющие индекса потребительских настроений также уменьшились в октябре, но не «пробили» минимум последних двух лет.

«Минимальное значение индекса текущего личного материального положения было зафиксировано в июне 2020 года, а индекса целесообразности делать крупные покупки – в апреле 2020 года», – комментируют аналитики Info Sapiens.

До октября четыре месяца подряд индекс потребительских настроений рос.

Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.

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