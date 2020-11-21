Киев “подешевел” в мировом рейтинге стоимости жизни в городах

Киев &ldquo;подешевел&rdquo; в мировом рейтинге стоимости жизни в городах

Пандемия коронавируса оказала влияние на стоимость жизни. Согласно данным рейтинга издания The Economist “Worldwide Cost of Living 2020”, Киев стал одним из городов, жизнь в которых за последние 12 месяцев подешевела.

Об этом KV стало известно из сообщения издания hromadske.ua со ссылкой на отчет издания The Economist.

Пандемия коронавируса изменила стоимость жизни в 133 городах мира. Как сообщает издание, больше всего цены выросли на табак и на досуг (включая расходы на бытовую технику). Наиболее сильно подешевела одежда.

Согласно данным рейтинга, Цюрих, Париж, Гонконг делят между собой первую строчку рейтинга. В пятерку самых дорогих городов попали Сингапур, Тель-Авив и Осака (последние два города делят пятую позицию). Самыми дешевыми городами стали Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас и Алматы.

Сообщается, что украинская столица вошла в десятку городов, которые за последние 12 месяцев подешевели. Киев набрал 53 балла (чем выше балл, тем лучше) и оказался на 101 позиции, хотя еще в начале года был на 86-м месте.

Отмечается, что цены в городах в рейтинге сравнивают с ценами в Нью-Йорке. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов. Составители рейтинга учитывали стоимость 138 товаров и услуг в 133 городах, в том числе стоимость еды, напитков, средств личной гигиены, стоимость проезда в транспорте, коммунальные платежи, расходы на отдых и тому подобное.

Напомним, что согласно исследованию, проведенному крупнейшей международной консалтинговой компанией по управлению персоналом Mercer, стоимость жизни в столице Украины Киеве за год значительно возросла. В рейтинге компании за 2020 год Киев расположился на 106 позиции. В прошлом году столица в рейтинге городов мира по стоимости жизни в них располагалась на 150 месте.

Фото: minfin.com.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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