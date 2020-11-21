На фоне пандемии ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти — Bloomberg

Объединенные Арабские Эмираты обострили напряженность с нефтяными союзниками – Саудовской Аравией и Россией, а официальные лица страны в частном порядке озвучили возможность выхода из альянса ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.

На фоне пандемии ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти — Bloomberg
Фото: ria.ru

Обострение на рынке нефти

Напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда ОАЭ увеличили добычу нефти сверх квоты, предусмотренной в соглашении ОПЕК+, что вызвало предостережения в адрес государства.

Теперь ситуация усугубилась на фоне усиливающегося недовольства ОАЭ распределением квот – правительство страны считает его несправедливым. При этом агентство отмечает, что официальные представители ОАЭ публично не сигнализировали о том, что государство планирует выход из ОПЕК+.

Аналитики подчеркивают, что сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК+ появились в весьма затруднительный момент. На фоне пандемии коронавируса, которая угрожает спросу, любые признаки трещин в альянсе могут подорвать хрупкий нефтяной рынок.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 17 ноября 2020 года обсудил ситуацию на рынке нефти на фоне второй волны коронавируса. По его итогам не было вынесено никакой рекомендации, хотя днем ранее, 16 ноября, эксперты ОПЕК+ рекомендовали министрам рассмотреть сохранение текущих ограничений добычи на первый квартал или на первое полугодие 2021 года. Комитет обещал дать рекомендации по этому вопросу к заседанию альянса 1 декабря.

История переговоров стран ОПЕК

В марте 2020 года министры стран ОПЕК одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а РоSSия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

10 апреля 2020 года страны ОПЕК+ по итогам переговоров договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне с целью поддержать цены, резко снизившиеся на фоне пандемии коронавируса.

Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры 6 июня договорились продлить крупнейший в своей истории договор по сокращению добычи нефти. Действующее снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки должно было сохраниться до конца июля.

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