Украина втрое увеличила закупки газа в Польше

Украина втрое увеличила закупки газа в Польше

Польский нефтегазовый концерн PGNiG в течение первых трех кварталов этого года увеличила поставки природного газа в Украину до 950 млн кубометров, по сравнению с 330 млн куб. м за аналогичный период прошлого года. Jб этом рассказал вице-президент PGNiG Ярослав Врубель, передает Польское радио.

"Если речь идет об украинском направлении, то мы заинтересованы в нескольких отраслях сотрудничества, прежде всего это торговая отрасль, то есть экспорт нашего газа в Украину. Второе направление, которое нас интересует, – это поиск и добыча, что мы уже начинаем совместно с американским партнером. Уже несколько месяцев продолжается интенсивная работа над этим вопросом. А третья отрасль, которая нас точно интересует, – это сфера хранения", – сказал вице-президент компании.

В то же время он не конкретизировал планы PGNiG в Украине в части приватизации энергокомпаний, отметив, что продолжается анализ возможностей.

"Сама договоренность, достигнутая в октябре, касается предоставления нам доступа к материалам о возможности инвестирования в Украину. Сейчас мы это усиленно изучаем. В зависимости от полученного анализа, правление Польской нефтегазовой компании будет принимать стратегические решения, мы будем входить в эту отрасль, или нет", – сказал Я.Врубель.

Как сообщалось, 12 октбяря на то врмея глава правления PGNIG Ежи Квечиньски заявил об интересе польской компании к участию в приватизации в Украине и заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

Он также подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа во Львовской области.

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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