В Черкассах СБУ разоблачила растрату миллионов бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19

По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен.

В Черкассах СБУ разоблачила растрату миллионов бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19
Фото: npu.gov.ua

Служба безопасности Украины раскрыла хищение миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководительница одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение договоров происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен.

Руководительнице медучреждения сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, в мае в Ровенской области Служба безопасности Украины уличила депутата в хищении миллионов из бюджетных средств при ремонте дорог государственного значения. Это владелец строительной фирмы, заключившей договор о ремонте дорог в регионе. Депутат совместно с руководителем его строительной компании завысили стоимость ремонтных работ. Подрядчики вносили недостоверные данные в акты транспортных услуг и товарно-транспортные накладные о количестве доставленной продукции. Таким образом они присвоили почти 10% бюджетных средств, выделенных на ремонт, то есть около 2,7 млн гривен.

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