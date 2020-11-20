Украина получила первую партию ИВЛ из "коронавирусного фонда"

Стоимость закупки 200 аппаратов - 84 млн грн, то есть стоимость одной единицы - 420 тыс. грн.

Первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких прибыла в Киева .

Об эьтом сообщила пресс-служба ГП "Медицинские закупки".

"89 единиц аппаратуры в настоящее время находятся на складе в Киеве и вскоре будут отправлены в региональные больницы. Еще 11 единиц будут на днях развезены в 7 больниц Киева и 4 больницы Киевской области", - говорится в сообщении.

Первая партия аппаратов ИВЛ составляет 100 единиц. Вторая партия - еще 100 единиц оборудования - будет привезена в Украину в ближайшее время.

"Медицинские закупки" сообщили, что ГП законтрактовало 200 аппаратов ИВЛ. Стоимость закупки 200 аппаратов - 84 млн грн, то есть стоимость одной единицы - 420 тыс. грн. Аппараты закупили за счет стабилизационного фонда борьбы с распространением COVID-19 Государственного бюджета Украины.

"По состоянию на 19.11.2020 загруженность аппаратов ИВЛ в больницах страны не превышала 15% от имеющегося фонда аппаратов (681 единиц используется из общего числа 4703 единицы). Таким образом, привезенные аппараты могут быть использованы для обновления фонда основных средств", - добавили в "Медицинских закупках".

Напомним, в октябре Украина заключила контракт на закупку первой партии аппаратов ИВЛ на 42 млн грн. ГП "Медицинские закупки" отчиталось об экономии 8 млн грн. 6 июля ГП объявило тендер на Prozorro по упрощенной процедуре на поставку 50 ИВЛ. Аукцион состоялся 16 июля. На него вышло 6 участников, только двое предложили товары, отвечавшие техзаданию. Предприятие обратилось в Минздрав с предложением увеличить ожидаемую стоимость аппаратов с целью обеспечения участия более широкого круга поставщиков.

Накануне сообщалось, что Минздрав за 4 месяца потратил менее 2% из Антиковидного фонда.