Украина получила первую партию ИВЛ из "коронавирусного фонда"

Стоимость закупки 200 аппаратов - 84 млн грн, то есть стоимость одной единицы - 420 тыс. грн.

Украина получила первую партию ИВЛ из "коронавирусного фонда"
Фото: пресслужба ДП "Медичні закупівлі"

Первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких прибыла в Киева.

Об эьтом сообщила пресс-служба ГП "Медицинские закупки".

"89 единиц аппаратуры в настоящее время находятся на складе в Киеве и вскоре будут отправлены в региональные больницы. Еще 11 единиц будут на днях развезены в 7 больниц Киева и 4 больницы Киевской области", - говорится в сообщении.

Первая партия аппаратов ИВЛ составляет 100 единиц. Вторая партия - еще 100 единиц оборудования - будет привезена в Украину в ближайшее время.

"Медицинские закупки" сообщили, что ГП законтрактовало 200 аппаратов ИВЛ. Стоимость закупки 200 аппаратов - 84 млн грн, то есть стоимость одной единицы - 420 тыс. грн. Аппараты закупили за счет стабилизационного фонда борьбы с распространением COVID-19 Государственного бюджета Украины.

"По состоянию на 19.11.2020 загруженность аппаратов ИВЛ в больницах страны не превышала 15% от имеющегося фонда аппаратов (681 единиц используется из общего числа 4703 единицы). Таким образом, привезенные аппараты могут быть использованы для обновления фонда основных средств", - добавили в "Медицинских закупках".

Напомним, в октябре Украина заключила контракт на закупку первой партии аппаратов ИВЛ на 42 млн грн. ГП "Медицинские закупки" отчиталось об экономии 8 млн грн. 6 июля ГП объявило тендер на Prozorro по упрощенной процедуре на поставку 50 ИВЛ. Аукцион состоялся 16 июля. На него вышло 6 участников, только двое предложили товары, отвечавшие техзаданию. Предприятие обратилось в Минздрав с предложением увеличить ожидаемую стоимость аппаратов с целью обеспечения участия более широкого круга поставщиков.

Накануне сообщалось, что Минздрав за 4 месяца потратил менее 2% из Антиковидного фонда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Украина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из КазахстанаУкраина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из Казахстана
Блок рекламы


Похожие новости
Украина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из КазахстанаУкраина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из Казахстана
Disney получила годовой убыток впервые за 40 летDisney получила годовой убыток впервые за 40 лет
Украина нарастила отгрузку проката в ТурциюУкраина нарастила отгрузку проката в Турцию
Украина ударно продает чугун в СШАУкраина ударно продает чугун в США
Voestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результатыVoestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результаты
Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление подконтрольного ДонбассаУкраина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление подконтрольного Донбасса
Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%
Украина нарастила покупки алюминиевого проката из РФУкраина нарастила покупки алюминиевого проката из РФ
Украина начала сезон отбора газа с наибольшими за 10 лет запасами в хранилищахУкраина начала сезон отбора газа с наибольшими за 10 лет запасами в хранилищах
Украина может не получить почти $5 миллиардов — МарченкоУкраина может не получить почти $5 миллиардов — Марченко
Последние новости
Подгружаем последние новости