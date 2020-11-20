Сотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГока

На единственном в Украине предприятии, добывающем уран, не так давно назначен исполняющий обязанности генерального директора. Главной задачей нового руководителя стало погашение задолженности по заработной плате. Однако за этот период было погашено немногим более половины долга и главным препятствием для решения этой проблемы топ-менеджер называет "неконструктивную и недружескую" позицию Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".



"Условия сотрудничества с НАЭК "Энергоатом" очень сложные, нельзя их назвать конструктивными или дружескими. И это влияет не только на своевременную выплату заработной платы, но и финансовое состояние предприятия в целом", - рассказал и.о. генерального директора ГП "ВостГОК" Антон Бендик в интервью собственной пресс-службе.



Поэтому среди направлений деятельности главы "ВостГОК" четко очерчены и вопросы налаживания продуктивного и конструктивного сотрудничества с ГП "НАЭК "Энергоатом" по соблюдению компанией обязательств, предусмотренных долгосрочным договором.



Ранее сообщалось, что в коллективах подразделений "ВостГОК" наблюдается рост недовольства сложившейся ситуацией с несвоевременной выплатой и с существующим уровнем зарплаты, работники готовы к решительным действиям.



Отвечая на вопрос по Новоконстантиновской шахте, где реализуется инвестпроект по увеличению производственных мощностей, А.Бендик отметил: "Возможности для инвестирования действительно есть. Что касается инвестиционного проекту строительства Новоконстантиновской шахты, то в первую очередь это должны быть государственные вложения. По реконструкции сернокислотного цеха ГМЗ, мы ищем заинтересованных иностранных партнеров. Один из наиболее вероятных вариантов - привлечение инвестиций со стороны европейских экологических фондов".



Напомним, что Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов Минэкономразвития Украины согласовано на 2020 год финансирование государственного инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей" в объеме 140 млн грн.



Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производствоего оксидного концентрата.



Две действующие урановые шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60-ти угольным шахтам, другими словами, одной трети всего Донбасса.



ВостГОК производит также серную кислоту, горношахтное оборудование. Комбинат оказывает транспортные услуги (авто- и железнодорожные), ремонтно-строительные, научно-исследовательские и конструкторские разработки, услуги связи и др.



