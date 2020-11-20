“Укрпочта” отменила проценты на перевод “С карты на карту”

&ldquo;Укрпочта&rdquo; отменила проценты на перевод &ldquo;С карты на карту&rdquo;

“Укрпочта” до конца 2020 года снизила комиссию на денежный перевод “С карты на карту”. Клиенты могут сэкономить до 150 грн в одном переводе и оформить его онлайн.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы “Укрпочты”.

Как сообщается, в рамках акции “Укрпочты” стоимость пересылки средств между картами украинских банков будет составлять всего 5 гривен без дополнительной оплаты процентов от суммы перевода.

Отмечается, что если раньше при осуществлении перевода на сумму 14999 грн одним платежом нужно было заплатить 155 грн комиссии (1% от суммы перевода + фиксированный тариф 5 гривен на каждый перевод), то теперь и до завершения акции клиент платит только фиксированный тариф.

Согласно сообщению, для оформления перевода на сайте “Укрпочты” нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер телефона и номер карты получателя.

Перевод средств осуществляется только в национальной валюте. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 999 грн.

При этом банки-эмитенты карт могут взимать дополнительную комиссию в соответствии со своими тарифами.

Кроме перевода “С карты на карту” на “Укрпочте” можно также оформить онлайн денежные переводы “С карты домой” (почтальон доставит деньги адресату) или воспользоваться переводом “С карты в отделение” и получить средства в одном из более 11 тысяч отделений “Укрпочты”.

Отмечается, что по данным НБУ, 20% рынка внутригосударственных систем перевода средств принадлежит “Укрпочте”.

Напомним, “Укрпочта” совместно с Меджлисом крымскотатарского народа и Крымским домом представили маркированный конверт в честь Амет-Хана Султана. Конверт выпущен по случаю 100-летия со дня рождения национального героя крымскотатарского народа.

Фото: eurochernigov.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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