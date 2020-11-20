В “Борисполе” изъяли 4 беспилотника, прибывшие из Гонконга под видом игрушек (видео)

В “Борисполе” изъяли 4 беспилотника, прибывшие из Гонконга под видом игрушек. Правонарушение выявлено в сотрудничестве с СБУ.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни.

“Четыре беспилотника изъяты киевскими таможенниками при попытке импортировать их как игрушки. В составе авиагруза через пункт пропуска “Борисполь” из Гонконга поступил груз в адрес киевского предприятия. Согласно документам, поданным в Киевскую таможню Гостаможслужбы с целью таможенного оформления, столичный предприниматель импортирует игрушки со встроенным двигателем. Однако во время таможенного досмотра инспекторами Киевской таможни выявлено, что заявленные игрушки являются беспилотными летающими аппаратами”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники импортировались в разобранном состоянии в коробках. Всего таможенники обнаружили 4 дрона.

По факту недекларирования товаров относительно киевского предприятия-импортера Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Беспилотники изъяты.

Правонарушение выявлено в сотрудничестве с СБУ .

Фото: скриншот видео