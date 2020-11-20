В мире снизился спрос на никель

По данным World Bureau of Metals Statistics, в течение трёх кварталов 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 50 тыс. тонн (для сравнения — в 2019 году зафиксирован дефицит предложения в 27,6 тыс. тонн).



За 9 месяцев 2020 года производство рафинированного никеля составило 1691,7 тыс. тонн, спрос — 1641,5 тыс. тонн.



Китай снизил выплавку в январе-сентябре на 125 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 889,7 тыс. тонн, что на 71 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 169 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.



В течение сентября 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 205,6 тыс. тонн, спрос составил 206,1 тыс. тонн.