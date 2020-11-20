В мире снизился спрос на никель

В мире снизился спрос на никель

По данным World Bureau of Metals Statistics, в течение трёх кварталов 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 50 тыс. тонн (для сравнения — в 2019 году зафиксирован дефицит предложения в 27,6 тыс. тонн).

За 9 месяцев 2020 года производство рафинированного никеля составило 1691,7 тыс. тонн, спрос — 1641,5 тыс. тонн.

Китай снизил выплавку в январе-сентябре на 125 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 889,7 тыс. тонн, что на 71 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 169 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.

В течение сентября 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 205,6 тыс. тонн, спрос составил 206,1 тыс. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В мире вырос спрос на алюминийВ мире вырос спрос на алюминий
Спрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитикиСпрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитики
Арматура из Турции дорожает с учетом возросшего спросаАрматура из Турции дорожает с учетом возросшего спроса
Китай создает крупнейшую в мире зону свободной торговлиКитай создает крупнейшую в мире зону свободной торговли
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефтьМЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть
ОПЕК пересмотрела прогноз по падению мирового спроса на нефтьОПЕК пересмотрела прогноз по падению мирового спроса на нефть
Спрос на сталь восстановился быстрее ожиданийСпрос на сталь восстановился быстрее ожиданий
В Индии построена самая компактная в мире фабрика окомкованияВ Индии построена самая компактная в мире фабрика окомкования
Eramet ожидает стабильного спроса на никельEramet ожидает стабильного спроса на никель
Предложение на мировом рынке алюминия будет превышать спросПредложение на мировом рынке алюминия будет превышать спрос
Последние новости
Подгружаем последние новости