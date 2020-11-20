Спад в мировой экономике из-за пандемии в 2020 году составит 4,3% - прогноз

Спад в мировой экономике из-за пандемии в 2020 году составит 4,3% - прогноз

Спад в мировой экономике из-за пандемии коронавируса COVID-19 по итогам 2020 года составит 4,3%, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"ЮНКТАД ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) сократится примерно на 4,3% в 2020 году при ожидаемом глобальном восстановлении на 4,1% в 2021-м",— прогнозируют авторы доклада. При этом эксперты считают, что развитые страны пострадают в большей степени, чем развивающиеся.

"Пандемия COVID-19 сильно ранила мировую экономику с серьезными последствиями для каждого",— заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи.

Эксперты прогнозируют, что 130 млн человек могут оказаться за чертой крайней бедности, если кризис не закончится. Даже создание надежных вакцин от коронавируса «не остановит расширения экономического урона, который будет ощущаться длительное время в будущем, говорится в докладе.

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