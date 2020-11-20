Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников

Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников

Немецкий конгломерат Thyssenkrupp планирует сократить еще 5 000 рабочих мест, в дополнение ранее заявленным увольнениям в количестве 6 000 сотрудников, чтобы остановить растущие убытки, которые за последний финансовый год составили 1,6 млрд евро.

Компания заявила, что планирует принять решение о том, что делать со своим металлургическим бизнесом, испытывающим финансовые трудности, весной следующего года после того, как подразделение понесло убытки в размере почти 1 млрд евро, поскольку пандемия COVID-19 ударила по спросу на сталь.

Акции компании, которые уже упали примерно на 60% в этом году, потеряли после этого заявления более чем 7% стоимости, при этом аналитики заявили, что перспективы на следующий год неутешительны.

"Мы отвергаем радикальные программы сокращения выбросов в масштабах всей группы. Для нас это предотвращение принудительных увольнений и сохранение как можно большего количества производственных площадок и рабочих мест", - сказал Юрген Кернер, главный казначей крупнейшего профсоюза Германии IG Metall и заместитель председателя наблюдательного совета Thyssenkrupp.

Комментируя новую волну увольнений, глава кадровой службы ThyssenKrupp Оливер Буркхард заявил, что компания "переживает одну из крупнейших в истории ThyssenKrupp реструктуризаций бизнеса".

Thyssenkrupp, которая также производит корабли, запчасти для автомобилей и торгует промышленными материалами, уже уволила 3600 рабочих мест с момента объявления о первых сокращениях в прошлом году.

Чтобы помочь профинансировать реструктуризацию и сократить задолженность, Thyssenkrupp в прошлом году продала лифтовый бизнес частным инвестиционным компаниям за более чем 17 миллиардов евро, и компания все еще находится в сложной ситуации.

Thyssenkrupp пыталась создать совместное предприятие для своего сталелитейного бизнеса с индийской Tata Steel, но в прошлом году сделка была заблокирована Брюсселем на основании антимонопольного законодательства.

Thyssenkrupp, которая также провела переговоры со шведской сталелитейной компанией SSAB, в настоящее время рассматривает необязательное индикативное предложение британской Liberty Steel о продаже сталелитейных заводов в Европе.

МинПром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Киберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банкаКиберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банка
Финансирование науки в 2021 году увеличат почти на 2 млрд грнФинансирование науки в 2021 году увеличат почти на 2 млрд грн
В 3-му квартале банки закрыли почти 300 отделений и уволили 1,7 тысяч сотрудников — НБУВ 3-му квартале банки закрыли почти 300 отделений и уволили 1,7 тысяч сотрудников — НБУ
За 9 месяцев Нафтогаз получил почти 19 млрд грн убыткаЗа 9 месяцев Нафтогаз получил почти 19 млрд грн убытка
Студентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривенСтудентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривен
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 8 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 8 миллиардов
ThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощиThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощи
JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%
Финская Outokumpu сократит тысячу рабочихФинская Outokumpu сократит тысячу рабочих
Украина может не получить почти $5 миллиардов — МарченкоУкраина может не получить почти $5 миллиардов — Марченко
Последние новости
Подгружаем последние новости