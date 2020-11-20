Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка

Сотрудники киберполиции Киева совместно со следователями Голосеевского управления полиции разоблачили пятерых граждан в мошенничестве, которые незаконно присвоили 1,4 миллиона гривен банковского учреждения. Об этом говорится в сообщении киберполиции.

Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция установила, что к правонарушению причастны пятеро фигурантов возрастом 24-35 лет. Двое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

Злоумышленники звонили в банк, выдавая себя за работников IT-поддержки этого же учреждения. Под видом проверки платежной системы они убедили кассира осуществить несколько «тестовых» операций.

Однако оказалось, что таким образом правонарушители осуществляли транзакции на подконтрольные им счета.

В результате таких действий они незаконно присвоили 1,4 миллиона гривен банковского учреждения.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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