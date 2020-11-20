Суд просят сменить главу правления и председателя набсовета Приватбанка

Окружной административный суд Киева получил иск по смене председателей правления и набсовета государственного Приватбанка. Об этом говорится в сообщении суда.

Фото: thepage.uа

О чем идет речь в иске

Суд просят признать противоправной бездеятельность Нацбанка, который не направил в набсовет Приватбанка требования о смене председателя правления Петра Крумханзла и председателя наблюдательного совета Шэрона Иски.

В связи с этим истец просит суд обязать Нацбанк направить в Приватбанк требование об увольнении соответствующих руководителей за необеспечение ими, по мнению истца, надлежащего выполнения своих должностных обязанностей, что привело к нарушению банком законодательства.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Передстория

Напомним, в конце февраля 2020 против председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла открыли 6 уголовных производств. Сам Крумханзл связывал это с «гибридной войной» экс-владельцев банка.

Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство по иску Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка, которая требовала от НБУ уволить председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.

6 мая Печерский суд отклонил иск «Первичного профсоюза Приватбанка» и отказался расторгнуть трудовой договор с председателем правления Приватбанка Петером Крумханзлом.