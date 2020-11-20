Киберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банка

Киберполиция Украины уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банка.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

"Пятеро фигурантов выдавали себя за IT-специалистов финансового учреждения. Под видом "тестирования платежной системы" они совершили незаконные переводы денег на подконтрольные счета", - говорится в сообщении.

Киберполиция заявила, что к правонарушению причастны пятеро фигурантов возрастом 24-35 лет. Двое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

Следствие установило, что злоумышленники звонили в банк, выдавая себя за работников IT-поддержки этого же учреждения. Под видом проверки платежной системы они убедили кассира осуществить несколько «тестовых» операций. Однако оказалось, что таким образом правонарушители осуществляли транзакции на подконтрольные им счета. В результате таких действий они незаконно присвоили 1,4 миллиона гривен банка.

Правоохранители провели обыски и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.