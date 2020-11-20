Директору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

Директору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

Директору коммунального предприятия одного из департаментов Киевской горгосадминистрации (КГГА) сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами. Вместе с бывшим замдиректором предприятия и еще двумя бизнесменами она подозревается в присвоении около 4 млн гривен. Правоохранители также сообщили им о подозрении.

Об этом KV стало известно из сообщения Нацполиции.

“Четырем лицам сообщено о подозрении, среди них – действующий и бывших чиновнии коммунального учреждения КГГА и двое предпринимателей”, – сказано в сообщении.

По данным следствия, организовала “схему” по разворовыванию средств руководитель коммунального учреждения. 

“Для этого она привлекла своего заместителя и физических лиц-предпринимателей. Те, в свою очередь, для участия в публичных закупках по организации и проведению культурно-массовых мероприятий привлекали подконтрольные им фирмы с признаками фиктивности”, – сказано в сообщении. 

Отмечается, что в соответствии с договорами средства выделялись на аренду оборудования и помещений, где якобы проводились мероприятия. При выполнении этих услуг в течение 2018-2019 годов на счета обществ было перечислено более 4 миллионов гривен. В дальнейшем деньги были распределены между всеми участниками “схемы”.

Однако правоохранители выяснили, что в большинстве случаев использовалось оборудование коммунального учреждения, которое предоставлялось собственниками помещений, где и происходили культурные мероприятия. 

При этом такие помещения основном предоставлялись на безвозмездной основе, вместе с необходимым оборудованием. Кроме того, правоохранители установили факты, когда мероприятия вообще не проводились.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре с.г. заместителя директора по выполнению городской целевой программы коммунального предприятия  "Главный информационно-вычислительный центр" (КП “ГИВЦ”) Дмитрия Стеценко (на фото), имеющего непогашенную судимость, власти Киева после публикации КиевВласти сняли с должности, но не уволили, а перевели в том же КП на должность заместителя начальника отдела IT-аудита проектов решений и систем.

Фото: Нацполиции

Директору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств
Директору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

Оксана Олейникова, КиевВласть

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