Совокупный ВВП развитых экономик вырос на 9%

В III квартале 2020 года реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира вырос на 9% относительно предыдущих трех месяцев, восстановившись после беспрецедентного падения в I полугодии, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



При этом показатель остается на 4,3% ниже докризисного максимума.



Во втором квартале 2020 года ВВП в странах ОЭСР упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 10,6%.



Среди государств G7 в июле-сентябре этого года наиболее существенный рост ВВП был отмечен в тех странах, в которых наблюдался самый резкий спад показателя во втором квартале: во Франции (на 18,2% после падения на 13,7%), в Италии (на 16,1% после падения на 13%) и в Великобритании (на 15,5% после падения на 19,8%).



ВВП Канады вырос на 10% после сокращения на 11,5% кварталом ранее, Германии - на 8,2% после падения на 9,8%, Японии - на 5% после падения на 8,2%, США - на 7,4% после сокращения на 9%.



Экономика Евросоюза в прошедшем квартале выросла на 11,6% после сокращения на 11,4% тремя месяцами ранее. ВВП еврозоны за эти периоды вырос на 12,6% и сократился на 11,8% соответственно.



Снижение ВВП в странах ОЭСР в третьем относительно аналогичного периода 2019 года составило 4,1% после падения на 11,7% в предыдущие три месяца.



Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания , Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша , Португалия, Словакия, Словения, США , Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.



