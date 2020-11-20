Совокупный ВВП развитых экономик вырос на 9%

Совокупный ВВП развитых экономик вырос на 9%

В III квартале 2020 года реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира вырос на 9% относительно предыдущих трех месяцев, восстановившись после беспрецедентного падения в I полугодии, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

При этом показатель остается на 4,3% ниже докризисного максимума.

Во втором квартале 2020 года ВВП в странах ОЭСР упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 10,6%.

Среди государств G7 в июле-сентябре этого года наиболее существенный рост ВВП был отмечен в тех странах, в которых наблюдался самый резкий спад показателя во втором квартале: во Франции (на 18,2% после падения на 13,7%), в Италии (на 16,1% после падения на 13%) и в Великобритании (на 15,5% после падения на 19,8%).

ВВП Канады вырос на 10% после сокращения на 11,5% кварталом ранее, Германии - на 8,2% после падения на 9,8%, Японии - на 5% после падения на 8,2%, США - на 7,4% после сокращения на 9%.

Экономика Евросоюза в прошедшем квартале выросла на 11,6% после сокращения на 11,4% тремя месяцами ранее. ВВП еврозоны за эти периоды вырос на 12,6% и сократился на 11,8% соответственно.

Снижение ВВП в странах ОЭСР в третьем относительно аналогичного периода 2019 года составило 4,1% после падения на 11,7% в предыдущие три месяца.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

МинПром по материалам Интерфакс

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