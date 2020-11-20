Первый пенал с отработанным ядерным топливом разместили в ХОЯТ-2 в зоне отчуждения

Сегодня, 18 ноября, в рамках проведения “горячих” испытаний на хранилище отработанного ядерного топлива “сухого” типа (ХОЯТ-2) разместили первый пенал, загруженного отработанным ядерным топливом. Он помещен в бетонный модуль на долгосрочное хранение в течение 100 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в соцсети Фейсбук.

“Нашей задачей является полноценная и безопасная эксплуатация этого объекта. Поэтому, чтобы обеспечить все необходимые расходы на ХОЯТ-2, мы совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, профильными комитетами Верховной Рады Украины, а также при поддержке народных депутатов работаем над тем, чтобы во время подготовки проекта бюджета ко второму чтению были учтены финансовые потребности ЧАЭС для обеспечения эффективного функционирования объектов, которые были построены на средства международных партнеров”, – отметил замглавы ГАЗО Максим Шевчук.

В ГАЗО уточнили, что для заполнения одного пенала с ХОЯТ-1 на ХОЯТ-2 было перевезено 93 отработанные тепловыделяющие сборки, которые разделили на топливные пучки. Топливные пучки разместили в топливные патроны, которые поместили в двустенный сухой экранированный пенал, выполнили технологические работы с его герметизации и сегодня разместили в бетонный модуль хранения.

Согласно графику, завершение горячих испытаний запланировано на декабрь 2020 года, а на апрель 2021 запланировано получение лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2.

В Госагентстве подчеркнули, что частичное финансирование потребностей ЧАЭС может поставить под угрозу проведение этих работ в 2021 году.

Справка: За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на ЧАЭС скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива “мокрого” типа ХОЯТ-1. Хранилище ХОЯТ-1 не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен, поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива “сухого” типа ХОЯТ-2.

Как ранее сообщала KV , Государственная инспекция ядерного регулирования выдала ГСП “Чернобыльская АЭС” разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки ХОЯТ-2. Получение разрешения позволило начать “горячие” испытания с отработанным топливом, которое будет перевозиться из хранилища “мокрого” типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище “сухого” типа (ХОЯТ-2).

Фото: фейсбук ГАЗО