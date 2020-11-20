Ткаченко: из-за карантина креативная индустрия уже потеряла $3 миллиарда и 300 тысяч рабочих мест

По словам министра, если продолжать таким же образом, нас ждет перспектива 10% потери ВВП.

За время пандемии коронавируса креативная индустрия Украины потеряла 3 млрд долларов, что составляет 2% ВВП .

Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко во время IV Международного форума "Креативная Украина".

"К чему привел карантин, если мы говорим о креативной экономике? Потери - три миллиарда долларов, это 2% ВВП и еще 300 тысяч рабочих мест. Если мы будем продолжать таким же образом, нас ждет перспектива не очень утешительная: 10% потери ВВП или одна треть людей, которые потеряют работу", - сказал Ткаченко.

По его словам, сейчас государственные инвестиции, которые были привлечены в креативную индустрию, теряются и расходуются зря, поскольку нет зрителя и слушателя. Если продолжить двигаться по этому пути, то государство придет в никуда, потеряв средства налогоплательщиков.

Ткаченко отметил, что государство должно сфокусироваться на развитии, на грантах для институциональной поддержки креативных индустрий.

Напомним, в марте Ткаченко сообщил, что Бюджетный комитет Верховной Рады пересмотрел статьи расходов на культурные проекты в 2020 году. УКФ и кино профинансируют частично.

Ранее Минфин предложил наполовину урезать расходы на культуру. В обнародованном заявлении комитета говорилось, что Госкино могут урезать финансирование на 750 млн гривен (при общем бюджете в 775 млн гривен), Украинскому культурному фонду - на 500 млн гривен (с 697 млн гривен), Институту книги - на все 150 млн гривен. Также без финансирования планировали оставить программы раскрытия туристического потенциала (240 млн гривен), мобильности молодежи (500 млн гривен).

Государственные культурные институты призвали изменить такое решение.