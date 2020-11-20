Худший показатель за 80 лет. Экспорт швейцарских часов рекордно упал

За январь-октябрь 2020 года экспорт швейцарских часов сократился на 25,8%. Это рекордное падение для отрасли за последние 80 лет. Об этомпишет Лига со ссылкой на отчет Федерации швейцарской часовой промышленности.

Фото:investory.news

В октябре падение экспорта замедлилось до 7,1%, за месяц (до почти $2 млрд). Это говорит о том, что постепенно отрасль стабилизируется – еще в сентябре падение отрасли составляло 12%.

Всего в октябре было продано 1,6 млн часов. Это на 300 000 меньше, чем за октябрь прошлого года.

Экспорт

За октябрь заметнее всего вырос экспорт на китайский рынок (+15,1%) и Гонконг (+3,5%). Также выросли поставки на рынок ОАЭ (+22,2%), который не считается одним из крупных.

Крупнейшее падение поставок производители отметили на европейском рынке: во Франции (-38,6%), Испании (-27,6%), Италии (-25,5%), Германии (-17,3%) и Великобритании (-8,1%). В США экспорт часов упал на 5,3%.

«Распространение пандемии на этих рынках и меры, принятые их правительствами, предполагают несколько пессимистический прогноз на следующие несколько месяцев», – говорится в отчете Федерации.