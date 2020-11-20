Худший показатель за 80 лет. Экспорт швейцарских часов рекордно упал

За январь-октябрь 2020 года экспорт швейцарских часов сократился на 25,8%. Это рекордное падение для отрасли за последние 80 лет. Об этомпишет Лига со ссылкой на отчет Федерации швейцарской часовой промышленности.

Худший показатель за 80 лет. Экспорт швейцарских часов рекордно упал
Фото:investory.news

Одни убытки

В октябре падение экспорта замедлилось до 7,1%, за месяц (до почти $2 млрд). Это говорит о том, что постепенно отрасль стабилизируется – еще в сентябре падение отрасли составляло 12%.

Всего в октябре было продано 1,6 млн часов. Это на 300 000 меньше, чем за октябрь прошлого года.

Экспорт

За октябрь заметнее всего вырос экспорт на китайский рынок (+15,1%) и Гонконг (+3,5%). Также выросли поставки на рынок ОАЭ (+22,2%), который не считается одним из крупных.

Крупнейшее падение поставок производители отметили на европейском рынке: во Франции (-38,6%), Испании (-27,6%), Италии (-25,5%), Германии (-17,3%) и Великобритании (-8,1%). В США экспорт часов упал на 5,3%.

«Распространение пандемии на этих рынках и меры, принятые их правительствами, предполагают несколько пессимистический прогноз на следующие несколько месяцев», – говорится в отчете Федерации.

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