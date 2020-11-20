Руководителя коммунального предприятия Киевского облсовета задержали при получении взятки (фото)

Вчера, 18 ноября, правоохранители задержали при получении взятки гендиректора одного из коммунальных предприятий Киевского областного совета. По данным следователей, он вымогал у бизнесмена 30 тыс. гривен за передачу в аренду офисных и складских помещений коммунального предприятия.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“Установлено, что чиновник, вместе с сообщником, требовали от субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в сумме 30 000 гривен за предоставление в аренду офисных и складских помещений, которые находятся на балансе указанного предприятия”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что сообщники были задержаны во время передачи первого транша взятки в размере 20 тыс. гривен.

В настоящее время в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст.368 Уголовного Кодекса проводятся неотложные следственные действия. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Задержанным готовятся сообщения о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в июне с.г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил депутата Киевского областного совета от "Радикальной партии Олега Ляшко" Александра Мефодия (на фото) к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием. Депутат может опротестовать приговор в в Апелляционной палате ВАКС.

Фото: Нацполиция

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