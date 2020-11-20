ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%

ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам января-октября текущего года снизил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,69 млн тонн.

Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали за этот период снизилась на 16,6% - до 3,8 млн тонн, чугуна - на 11,3%, до 4 млн тонн.

При этом производство агломерата уменьшилось на 11,5% - до 7,36 млн тонн. В октябре произведено 320 тыс. тонн проката, 350 тыс. тонн стали, 380 тыс. тонн чугуна, 700 тыс. тонн агломерата.

АМКР по итогам 2019 года увеличил выпуск общего проката на 11,2% по сравнению с предыдущим годом - до 4,665 млн тонн, стали - на 11,8%, до 5,327 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 5,310 млн тонн, производство агломерата увеличилось на 14,3% - до 9,831 млн тонн.

МинПром по материалам uaprom.info

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