В президентском самолете спутниковый интернет улучшат за 32 млн грн

Компания "Etihad Airways Engineering", которая будет предоставлять услуги, принадлежит правительству Абу-Даби.

В президентском самолете спутниковый интернет улучшат за 32 млн грн
Фото: president.gov.ua

Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с компанией "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЭ) о модернизации связи в президентском самолете за 32,40 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.

По данным системы, в течение года компания будет модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаком UR-ABA.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года. Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

"Etihad Airways Engineering" через "Etihad Aviation Group" принадлежит правительству Абу-Даби.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что Владимир Зеленский, который в апреле перед выборами заявлял о планах "продать к чертовой матери" самолеты, на которых передвигается глава государства, не будет этого делать. Президентский флот состоит из трех самолетов: Airbus A319, Ан-148 и Ан-74ТК. Кроме того, есть еще один вертолет Ми-8МТВ.

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