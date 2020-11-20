Производство листового проката Voestalpine вернулось на докризисный уровень

Австрийская металлургическая компания Voestalpine сообщает, что после рестарта в конца августа доменной печи на комбинате в Линце, остановленной весной этого года во время эпидемии коронавируса, загрузка мощностей по производству листового проката вернулась на уровень 90-100%.



Как отмечает генеральный директор компании Херберт Айбенштайнер, несмотря на локдаун, объявленный в середине ноября правительством Австрии и неясные экономические перспективы, спрос на стальную продукцию со стороны автомобиле- и машиностроения, производства бытовой техники и строительства в последнее время увеличился.



В то же время, меньшая из двух доменных печей на комбинате Donawitz продолжит простаивать, как минимум, до января. На этом предприятии, способном выплавлять до 1,5 млн т чугуна в год, выпускается, в частности, катанка, идущая на производство проволоки, и заготовка для нефтегазовых бесшовных труб. В этих секторах спрос не восстановился.



Вообще, завод Donawitz, как признает Voestalpine, испытывал проблемы еще до начала пандемии коронавируса. Производство сортового проката на интегрированном металлургическом комбинате сейчас более затратно в Европе, чем получение аналогичной продукции на мини-заводах.



