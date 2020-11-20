Укрэксимбанк привлечет рефинанс в НБУ на 30 миллиардов

Наблюдательный совет Укрэксимбанка 16 ноября, «ввиду необходимости фондирования активных операций банка», увеличил лимит по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 млрд до 30 млрд гривен. Об этом пишет Finbalance.

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Также Рада увеличила лимит стоимости активов (имущества), которые принадлежат Укрэксимбанку и могут передаваться для НБУ в залог в качестве обеспечения долговых обязательств по действенным и будущим кредитам с 30 млрд до 50 млрд гривен.

По состоянию на 1 октября 2020 года долг Укрэксимбанка по рефинансированию составил 3,4 млрд гривен, а объем активов госбанка составлял 175,74 млрд гривен.

В начале ноября председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мэцгер впервые назвал главных должников государственного банка. Речь идет преимущественно о кредитах, которые были выданы еще до 2014 года.

Напомним