Укрэксимбанк привлечет рефинанс в НБУ на 30 миллиардов

Наблюдательный совет Укрэксимбанка 16 ноября, «ввиду необходимости фондирования активных операций банка», увеличил лимит по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 млрд до 30 млрд гривен. Об этом пишет Finbalance.

Укрэксимбанк привлечет рефинанс в НБУ на 30 миллиардов
Фото: korrespondent.net

Также Рада увеличила лимит стоимости активов (имущества), которые принадлежат Укрэксимбанку и могут передаваться для НБУ в залог в качестве обеспечения долговых обязательств по действенным и будущим кредитам с 30 млрд до 50 млрд гривен.

По состоянию на 1 октября 2020 года долг Укрэксимбанка по рефинансированию составил 3,4 млрд гривен, а объем активов госбанка составлял 175,74 млрд гривен.

В начале ноября председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мэцгер впервые назвал главных должников государственного банка. Речь идет преимущественно о кредитах, которые были выданы еще до 2014 года.

Напомним

  • 13 ноября Национальный банк провел тендер рефинансирования на 3 месяца и 5 лет.
  • В результате тендера 16 банков суммарно получили 16,577 млрд гривен, а Укрэксимбанк получил больше всего — 10,8 млрд гривен.
  • 30 октября Нацбанк предоставил пяти банкам 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.
  • 16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.

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