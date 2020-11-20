Укрзализныця закупала некачественные роSSийские запчасти

Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ , которые ввозились через временно оккупированные территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .



Схема действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры, при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей роSSийского производства к локомотивам, среди которых были непригодны для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.



Фигуранты не только нанесли ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.



В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.



