Укрзализныця закупала некачественные роSSийские запчасти

Укрзализныця закупала некачественные российские запчасти

Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ, которые ввозились через временно оккупированные территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схема действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры, при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей роSSийского производства к локомотивам, среди которых были непригодны для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Фигуранты не только нанесли ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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