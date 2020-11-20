Гендиректору завода "Радар" Зеленскому сообщено о подозрении в уничтожении госимущества

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении директору ОАО "Киевский завод "Радар" Вячеславу Зеленскому в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжелые последствия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором своих служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества, при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожены 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар", - говорится в сообщении.

В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, которые также могут быть к нему причастны.

Напомним, в феврале Государственный концерн "Укроборонпром" призвал действующего тогда премьер-министра Алексея Гончарука не допустить лишения оборонного завода "Радар" двух участков общей площадью 3,42 га по ул. Предславинская, 35 в Киеве . Реконструкцию имущественного комплекса на ул. Предславинская, 35 проводит ООО "Катерпиллер". Эта реконструкция предусматривает строительство жилого комплекса (ЖК Stanford). В прошлом году суд обязал Госархстройинспекцию Украины выдать «Катерпиллер» разрешение на выполнение строительных работ по указанному объекту. С 2017 года НАБУ расследует уголовное производство, которое касается договора между "Радар" и "Катерпиллер".

По данным "Наши деньги", "Спецмехбуд 21", "Бориспольмиськбуд" и "Перфект Групп Инвест" входят в группу компаний Perfect Group, связанную с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Завод "Радар" является базовым предприятием по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения, имеет высокий научно-технический потенциал и производственные мощности для внедрения в серийное производство новых видов продукции промышленного назначения, что имеет особое значение для обороноспособности Украины.