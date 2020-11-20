По итогам октября Китай увеличил производство арматуры

По итогам октября Китай увеличил производство арматуры

По итогам октября 2020 года металлургические предприятия Китая произвели 23,781 млн. тонн арматуры. Рост объёмов к предыдущему месяцу - 1,53%, в годовом сопоставлении - 6,5%, сообщает Mysteel Global со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР.

За январь-октябрь китайские металлурги выпустили 219,043 млн. тонн арматуры - на 4,7% больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года.

Октябрьское производство катанки в КНР тоже выросло: на 0,5% по сравнению с сентябрём 2020 года и на 14,4% к октябрю 2019 года до 15,16 млн. тонн. За 10 месяцев показатели улучшились в годовом сопоставлении на 5,3% до 136,922 млн. тонн, сообщает SteelOrbis.


МинПром по материалам МеталлСервис

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