Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины

В плане госбюджета на 2021 года заложены 2,6 млрд гривень на закупку вакцины.

Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Фото: Минздрав/Facebook

Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, что Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине на бесплатной основе вакцины от коронавируса для около 4 миллионов граждан, то есть примерно 8 миллионов доз.

Он уточнил, что это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше этого можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

Он также отметил, что в плане госбюджета на 2021 года заложены 2,6 миллиарда гривень на закупку вакцины. Их можно будет потратить на закупку

дополнительных доз препаратов.

Напомним, Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.

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