За год пандемии долги «компаний-зомби» выросли на $1 триллион

С начала пандемии почти 200 крупных американских компаний пополнили ряды так называемых «компаний-зомби» — тех, чей доход меньше, чем расходы на процентные платежи по кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: rbc.ru

Что известно

Издание отмечает, что общее количество таких компаний в индексе Russell 3000 (включая 3 тыс. крупнейших американских компаний, торгующих) достигла 527, а суммарный объем их обязательств, по сравнению с концом прошлого года вырос с $ 378 млрд до $1,36 трлн.

Bloomberg сравнивал операционную прибыль компаний из Russell 3000 и их процентные расходы за 12 месяцев.

Агентство отмечает, что даже на пике финансового кризиса конца 2000-х годов долговое бремя «компаний-зомби» достигало лишь $500 млрд.

Кто в списке «компаний-зомби»

Среди «компаний-зомби» оказались такие крупные игроки, как авиастроительная компания Boeing, которая в этом году нарастила объем обязательств на $32 млрд, круизная компания Carnival (долг увеличился на $14,8 млрд), авиаперевозчик Delta Air Lines (+ $24,2 млрд), ритейлер Macy's (+ $1,2 млрд) и нефтегазовая корпорация ExxonMobil (+ $1,62 млрд).

При этом количество «компаний-зомби» из сферы развлечений увеличилось с двух до десяти (общий объем их обязательств вырос на $28 млрд), в этом же перечне оказались все четыре крупнейшие авиаперевозчика США (общий объем долга — $ 128 млрд).

Как отмечает агентство, не каждая компания, которая стала «зомби», останется такой навсегда — на операционные показатели многих из них серьезно повлиял covid-19. Однако их доходы, вероятно, возобновятся после того, как мировая экономика вернется к нормальному состоянию в результате вакцинации от коронавируса.

Напомним

Согласно рейтингу 2000 крупнейших публичных компаний мира от Forbes, их рыночная стоимость значительно сократилась. Коронавирус изменил мировой бизнес.