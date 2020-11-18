Фирму подозревают в завладении 9 млн гривен при строительстве ж/д сообщения между Киевом и аэропортом “Борисполь”

Правоохранители сообщили экс-директору фирмы-поставщика песка о подозрении в завладении 9 млн гривен государственных средств при строительстве железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом “Борисполь”. В прокуратуре считают, что средствами завладели с помощью поддельных расходных накладных.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору компании-поставщика в завладении почти 9 млн гривен бюджетных средств при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала “Киев – Пассажирский” в международный аэропорт “Борисполь” (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам следствия, между ООО “Киев песок” и Региональным филиалом “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця” был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту “Киев – Пассажирский” – аэропорт “Борисполь”.

В дальнейшем, по данным прокуратуры, на основании поддельных расходных накладных, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно общего объема поставленной песка – 60 тыс. куб м, Региональный филиал “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця” перечислила на счет предприятия денежные средства в сумме 21 384 000 гривен.

Документально подтверждается, в том числе заключением судебно-экономической экспертизы, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб м песка, в связи с чем почти 9 млн гривен государственных средств были безосновательно получены экс-директором предприятия за фактически не поставленный песок.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщала KV , в поезде № 63/64 Харьков-Киев в ночь на 2 октября из-за несработавшего оборудования затопило четыре купе, у пассажиров пострадали ценные вещи. В “Укрзализныце” сообщили, что занимаются вопросом материальной компенсации пострадавшим.

Ранее KV сообщала, что Киев занимает второе место среди самых больших должников “Укрзализныци” за перевозку льготных категорий пассажиров пригородными поездами. Столица задолжала перевозчику 19,2 млн гривен.

Фото: пресс-служба столичной прокуратуры