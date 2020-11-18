Фирму подозревают в завладении 9 млн гривен при строительстве ж/д сообщения между Киевом и аэропортом “Борисполь”
Правоохранители сообщили экс-директору фирмы-поставщика песка о подозрении в завладении 9 млн гривен государственных средств при строительстве железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом “Борисполь”. В прокуратуре считают, что средствами завладели с помощью поддельных расходных накладных.
Об этом
Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору компании-поставщика в завладении почти 9 млн гривен бюджетных средств при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала “Киев – Пассажирский” в международный аэропорт “Борисполь” (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Согласно материалам следствия, между ООО “Киев песок” и Региональным филиалом “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця” был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту “Киев – Пассажирский” – аэропорт “Борисполь”.
В дальнейшем, по данным прокуратуры, на основании поддельных расходных накладных, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно общего объема поставленной песка – 60 тыс. куб м, Региональный филиал “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця” перечислила на счет предприятия денежные средства в сумме 21 384 000 гривен.
Документально подтверждается, в том числе заключением судебно-экономической экспертизы, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб м песка, в связи с чем почти 9 млн гривен государственных средств были безосновательно получены экс-директором предприятия за фактически не поставленный песок.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Фото: пресс-служба столичной прокуратуры