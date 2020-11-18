Капитализация биткоина обновила исторический максимум

18 ноября рыночная капитализация биткоина обновила исторический максимум на отметке в $342 млрд. Это произошло на фоне роста стоимости первой криптовалюты до $18,5 тыс. впервые с декабря 2017 года. Об этом говорится в данных Coinmarketcap.

Капитализация биткоина обновила исторический максимум
Фото: 24tv.ua

Торги на бирже

За прошедшие сутки цена криптовалюты поднялась на 8%, с начала ноября — на 30%. Доля актива на рынке цифровых денег составляет 66,5%, по данным Coinmarketcap.

Операция капитализация

Капитализация криптовалюты превысила показатели декабря 2017 года за счет увеличения эмиссии. Она растет посредством работы майнеров, которые получают награду в биткоинах.

Каждые четыре года она сокращается вдвое, это событие называется халвинг. Последний халвинг состоялся в мае этого года, в результате награда майнеров за добытый блок сократилась до 6,25 BTC.

Такое количество монет генерируется в среднем раз в 10 минут.

В 2020 году курс биткоина вырос почти на 150%. С марта, когда цена актива опускалась до локального минимума в $3800, стоимость криптовалюты поднялась на 374%, до текущих отметок около $18 тыс.

Причина роста курса

Стоимость актива росла на фоне распространения covid-19, а также экономической нестабильности в связи с этим. Одной из причин роста интереса к криптовалюте могла стать политика центробанков по количественному смягчению, которая приводит к дополнительной эмиссии фиатных валют и их обесценению. При условии низких ставок в банках инвесторы начинают искать новые способы вложения средств.

Биткоин выглядит привлекательной альтернативой в том числе за счет того, что его эмиссия математически ограничена 21 млн монет.

Также положительно на котировки биткоина могла повлиять новость о том, что платежная система PayPal добавила поддержку четырех криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

С 11 ноября пользователи сервиса из США могут покупать, держать и продавать цифровые деньги напрямую через PayPal.

Во второй половине 2020 года в биткоин начали активно инвестировать публичные компании и миллиардеры.

Например, в ноябре Стэнли Дракенмиллер, состояние которого оценивается в $4,4 млрд, рассказал о своих вложениях в первую криптовалюту, но не назвал сумму.

Компания MicroStrategy вложила в актив свыше $425 млн, а Square, которая основана создателем Twitter Джеком Дорси, инвестировала $50 млн.

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