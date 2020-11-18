Прокуратура сообщила о подозрении в завладении 9 млн грн при строительстве железнодорожного сообщения Киев-Борисполь
Сейчас суд решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении экс-директору компании-поставщика в завладении бюджетными средствами при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала "Киев - Пассажирский" в международный аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту "Киев - Пассажирский" - аэропорт "Борисполь". На основании поддельных расходных накладных Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" перечислила на счет предприятия более 21 млн грн за якобы поставку 60 тыс. куб м песка", - говорится в сообщении.
Заключением судебно-экономической экспертизы подтверждено, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб м песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были безосновательно получены экс-директором предприятия.
Экс-директора компании-поставщика подозревают по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Суд решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в марте полиция Киева раскрыла схему финансовых махинаций на строительстве футбольных полей. Закупка искусственного покрытия для 66 футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия. Государственному бюджету и бюджету Киева нанесен ущерб на сумму свыше 9,4 млн гривен.