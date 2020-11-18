Иностранные студенты за время обучения в среднем оставляют в Украине $3 миллиарда

Иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от $6 до $8 тысяч ежегодно. Такие данные со ссылкой на ГП «Украинский государственный центр международного образования» приводит Минобразования, передает delo.ua.

Фото: e-cis.info

Сколько тратят студенты

Как сообщают в МОН, по состоянию на 1 января 2020 года в украинских ВНЗ обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

За 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страховку, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысило $570 млн.

Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд.

Кроме обучения, студент-иностранец в среднем ежегодно платит:

за проживание в общежитиях или арендованных помещениях — не менее $800;

на стоимость оформления вида на жительство и подготовку документов для поступления (перевод документов, легализация, признание документов о предыдущем образовании) — $100;

на страхование и медицинское освидетельствование — $100;

на питание и развлечения — $2 400;

на авиабилеты в период каникул — около $600.

Таким образом, за год на минимальные дополнительные расходы идет почти $322 млн.

Несмотря на пандемию covid-19, спрос на украинское высшее образование среди иностранных граждан остается достаточно высоким.

Как сообщают в МОН, по состоянию на 1 ноября этого года, уже зарегистрировано 27 440 приглашений на обучение для иностранцев.