СБУ разоблачила канал поставки для "Укрзализныци" бракованных запчастей из РоSSии

Детали ввозились через временно оккупированные территории.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки "Укрзализныце" некачественных запчастей роSSийского производства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что детали ввозились через временно оккупированные территории. Получателем выступал региональный филиал перевозчика "Львовская железная дорога".

"Оперативники спецслужбы установили, что сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей роSSийского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что действия злоумышленников не только причинили материальный ущерб государственной компании, но и "создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий" на железной дороге.

"Из-за реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса и провели обыски в офисах чиновников «Укрзализныци» и частных компаний. Продолжается досудебное расследование.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Напомним, 3 ноября в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения роSSийской компанией запчастей к боевым вертолетам.

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