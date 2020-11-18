СБУ разоблачила канал поставки для "Укрзализныци" бракованных запчастей из РоSSии
Детали ввозились через временно оккупированные территории.
Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки "Укрзализныце" некачественных запчастей роSSийского производства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что детали ввозились через временно оккупированные территории. Получателем выступал региональный филиал перевозчика "Львовская железная дорога".
"Оперативники спецслужбы установили, что сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей роSSийского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что действия злоумышленников не только причинили материальный ущерб государственной компании, но и "создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий" на железной дороге.
"Из-за реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места", - говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса и провели обыски в офисах чиновников «Укрзализныци» и частных компаний. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 3 ноября в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения роSSийской компанией запчастей к боевым вертолетам.