Трейдеры потеряли $800 миллионов из-за подорожания биткоина

За прошедшие сутки на рынке криптовалют были ликвидированы позиции трейдеров на $793 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные bybt.com.

Фото: bloomchain

Что произошло

Всего произошло закрытие позиций 73 тыс. пользователей, крупнейшая ликвидация произошла на бирже BitMEX в торговой паре с биткоином. Потеря составила $5 млн.

При большом росте цены биржи начинают принудительно закрывать контракты тех, кто играл на понижение. Это стандартный механизм бирж — чтобы не потерять деньги, они ликвидируют короткие позиции клиентов и забирают оставленные под залог средства себе.

Больше всего позиций было закрыто на криптобирже Binance — на $285 млн. Н

а втором месте площадка Huobi с $198 млн, третью строчку занимает OKEx с $107 млн. Лидером по количеству потерь стал биткоин, на сделках с ним трейдеры потеряли практически $600 млн.

Массовые ликвидации произошли на фоне роста курса биткоина к новому максимуму с декабря 2017 года в $18,5 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 7%, с начала текущего года — на 146%. Сейчас цена биткоина составляет $17,8 тыс.

Рост биткоина

17 ноября курс биткоина приблизился к отметке в $17 тысяч.

Напомним, в начале сентября биткоин дешевел с $12 тыс. до $10 тыс. Затем курс начал расти и к 6 ноября увеличился на 60%, до $15,8 тыс., установив на этом уровне годовой максимум.