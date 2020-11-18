На сайте НБУ добавили раздел с информацией о небанковских финуслугах

На сайте Национального банка заработал новый раздел «Регулирование рынка небанковских финансовых услуг». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На сайте НБУ добавили раздел с информацией о небанковских финуслугах
Фото: korrespondent.net

Какую информацию содержит раздел

Этот раздел создан для того, чтобы облегчить поиск информации о действующем законодательном регулировании и улучшить обмен информацией с участниками рынка. Отныне все актуальные документы, проекты, действующие распоряжения и законы собраны в одном разделе.

Информация систематизирована в соответствии с сегментами небанковского рынка:

  • общее регулирование;
  • страхование и кредитные союзы (рисковые сегменты);
  • лизинг;
  • финансовые компании и другие небанковские финансовые услуги (нерисковые сегменты).

Раздел состоит из двух подразделов: регуляторная деятельность и действующее законодательство.

В первом разделе публикуются проекты нормативно-правовых актов относительно небанковских финучреждений.

Во втором разделе размещены законы Украины, постановления и распоряжения Кабмина, Министерства юстиции, действующие нормативно-правовые акты Нацкомфинуслуг и Госфинуслуг, постановления, распоряжения и действующие нормативно-правовые акты Нацбанка.

Напомним

  • С 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.

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