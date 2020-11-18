Товарооборот Украины со странами ЕС падает
Самое большое падение товарооборота в 2020 году произошло между Украиной и ЕС. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ,
Тенденция года
В Украине за пять лет существенно увеличился объем торговли между Украиной и ЕС. В тоже время самое большое падение товарооборота в 2020 году произошло именно с Европейским Союзом. «Вытянула» в этом году украинский экспорт Азия.
Украине необходимо пересмотреть условия Соглашения об ассоциации для усиления интенсивности сотрудничества с ЕС.
«Пересмотр условий в Соглашении об ассоциации – это не просто желание добавить некоторых «хотелок» с нашей стороны. Это на самом деле желание большей интенсивности в сотрудничестве с ЕС. Поэтому стремление к обновлению Соглашения – это стремление к более четкому пониманию взаимных прав и обязанностей», – сказал замминистра. И добавил, что Украина прекрасно справилась со своей домашней работой в большинстве сфер.
Просто цифры
- По данным Гостаможслужбы, импорт товаров в Украину за 10 месяцев 2020 года составил $43,03 млрд, что на 12%, или $6,01 млрд, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт украинских товаров составил $39,64 млрд, что на 5%, или $2 млрд, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Украина 44% товаров импортировала из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных, а экспортировала 38% товаров – в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – в другие страны.