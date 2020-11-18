Товарооборот Украины со странами ЕС падает

Самое большое падение товарооборота в 2020 году произошло между Украиной и ЕС . Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ, пишет УНИАН.

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Тенденция года

В Украине за пять лет существенно увеличился объем торговли между Украиной и ЕС . В тоже время самое большое падение товарооборота в 2020 году произошло именно с Европейским Союзом. «Вытянула» в этом году украинский экспорт Азия.

Украине необходимо пересмотреть условия Соглашения об ассоциации для усиления интенсивности сотрудничества с ЕС .

«Пересмотр условий в Соглашении об ассоциации – это не просто желание добавить некоторых «хотелок» с нашей стороны. Это на самом деле желание большей интенсивности в сотрудничестве с ЕС . Поэтому стремление к обновлению Соглашения – это стремление к более четкому пониманию взаимных прав и обязанностей», – сказал замминистра. И добавил, что Украина прекрасно справилась со своей домашней работой в большинстве сфер.

Просто цифры