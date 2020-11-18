На АЗС проводят махинации с фискальными чеками. Налоговики призвали обращать внимание

При продаже топлива на АЗС кассиры стали чаще указывать недостоверную форму оплаты, что влечет за собой уклонение от уплаты налогов. Об этом заявляют в Государственной налоговой службе, ссылаясь на данные собственного мониторинга.

На АЗС проводят махинации с фискальными чеками. Налоговики призвали обращать внимание
Фото: zhzh.info

Как хитрят с чеками

В ГНС пояснили, что, проводя расчеты за топливо наличными, кассиры на АЗС умышленно меняют форму расчета с наличной на безналичную, чтобы получить неучтенные наличные средства.

Налоговики отмечают, что при оплате топлива в наличной форме фискальный чек должен содержать информацию о форме оплаты «Наличными».

В случае же подмены формы оплаты в фискальном чеке будет указана безналичная форма оплаты называется: «Талон», «Чек», «Ведомость», «Предоплата» и другие.

В ГНС просят потребителей обращать внимание на реквизиты фискальных чеков на АЗС.

«В целом для покупателей это не влияет на качество полученного топлива, но имеет негативное влияние на экономику государства», – заявляют в Налоговой.

Как проверить подлинность фискального чека

В ГНС напомнили, что каждый покупатель товаров или потребитель услуг, получив фискальный чек, имеет возможность воспользоваться сервисом «Поиск фискального чека». В нем можно проверить законность расчетной операции, сопоставив данные из полученного при расчете чека с информацией, имеющейся в информационных базах на веб-портале ГНС.

Если выявлен факт подмены формы расчетов с наличной на безналичную в фискальных чеках продажи или отсутствия электронной копии чека на веб-портале, в ГНС просят информировать налоговые органы.

Ранее сообщалось

  • Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №4313 об отсрочке применения РРО.
  • Комитет предложил перенести сроки вступления в силу норм по применению РРО или программных РРО для плательщиков единого налога 2-4-й групп (ФОПов), кроме тех, которые осуществляют «рисковые» виды деятельности — с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года.

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