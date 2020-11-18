Госстат: Официально украинцы чаще всего зарабатывают не более 6000 гривен

Чаще всего (в 19% случаев) зарплата штатных работников в Украине составляет от 5000 до 6000 грн в месяц. Соответствующие данные за сентябрь обнародовала Госслужба статистики.

Фото: delo.uа

Как пишет Лига, до 5000 грн (то есть меньше минимальной зарплаты) получают 8,2% штатных работников, от 6000 до 6500 грн — 5,7%, от 6500 до 7000 грн — 5,2% (наименьшая доля работников).

Зарплату от 7000 до 8000 грн получают 7,4% работающих,от 8000 до 10000 грн — 11,1%, от 10 000 до 12 000 грн — 9,9%, от 12 000 до 15 000 грн — 11,1% .

Зарплату от 15000 до 20000 грн получают 10,5% штатных работников, от 20 000 до 25 000 грн — 5,3%, более 25 000 грн — 6,6%.

Количество штатных работников на конец сентября составляла 6,923 млн человек.

Что изменилось за третий квартал

Для сравнения, в июне 2020 года зарплату до 4723 грн (то есть меньше минимальной на тот момент) получали 8,3% штатных работников, зарплату от 4 723 до 6000 грн — 20,2%, от 6000 до 6500 грн — 5,6%, от 6500 до 7000 — 5,3%, от 7000 до 8000 грн — 7,4%.

Зарплату от 8000 до 10000 грн получали 10,9% работников, от 10 000 до 12 000 грн — 9,7%, от 12 000 до 15 000 — 10,7%, от 15 000 до 20 000 грн — 10%, от 20 000 до 25 000 грн — 5,3%, более 25 000 грн — 6,6%.

Количество штатных работников на конец июня составляло 6,788 млн человек.

Какая средняя зарплата в Украине

По итогам сентября 2020 года средняя зарплата в Украине составила 11 998 грн. Самой высокой она была в Киеве (17 253 грн), Донецкой (12 981 грн), Киевской (12 109 грн), Днепропетровской (12 036 грн) и Запорожской (11 987 грн) областях.

Самой низкой средняя зарплата в сентябре была в Волынской (9 766 грн), Черновицкой (9 871 грн), Херсонской (9 875 грн), Черниговской (9 896 грн) и Тернопольской (9 905 грн) областях.

Данные за октябрь Госстат еще не обнародовал.

Напомним

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 составила 11 998 грн. Это — на 4,8% (на 552 грн) больше по сравнению августом (11 446 грн).

Как сообщалось, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-сентябрь 2020 года составила 11 199 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2019 зарплата выросла на 9,2%.

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте — на 22,5%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине — 21 048 грн в месяц, что почти в 2 раза больше, чем в целом по экономике.